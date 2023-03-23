Данилов прокомментировал информацию о бегстве россиян из Новой Каховки

Генштаб ВСУ на некоторое время сообщил, что подразделения российской армии покинули Новую Каховку. Впоследствии информацию опровергли.

Российские военкоры пишут, что город "за ними", группировка на месте. Мол, вброс противника вызван тем, что одна из бригад производила ротацию.

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На войне происходят разные события. То, что касается состоявшейся ротации, видите, как ее проводят. К сожалению, они просто грабят гражданское население. Ничего нового в этом поведении мы не увидели – это страна воров. Привычная позиция для этих террористов, которые временно захватили часть Херсонской области,

– заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, подтвердить информацию о том, что оккупанты вышли из Новой Каховки, пока невозможно. "Мы ссылаемся на те документы, которые к нам поступают официально. Мы не ссылаемся на информацию с фейсбука и других источников", – подчеркнул Данилов.

Генштаб опроверг информацию о бегстве россиян из Новой Каховки. Там заявили, что враг до сих пор временно находится в городе. "Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Данилов прокомментировал выход россиян из Новой Каховки: смотрите видео

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