Данилов прокомментировал информацию о бегстве россиян из Новой Каховки
Генштаб ВСУ на некоторое время сообщил, что подразделения российской армии покинули Новую Каховку. Впоследствии информацию опровергли.
Российские военкоры пишут, что город "за ними", группировка на месте. Мол, вброс противника вызван тем, что одна из бригад производила ротацию.
Читайте также Российские военные вышли из Новой Каховки: показываем город на карте
На войне происходят разные события. То, что касается состоявшейся ротации, видите, как ее проводят. К сожалению, они просто грабят гражданское население. Ничего нового в этом поведении мы не увидели – это страна воров. Привычная позиция для этих террористов, которые временно захватили часть Херсонской области,
– заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, подтвердить информацию о том, что оккупанты вышли из Новой Каховки, пока невозможно. "Мы ссылаемся на те документы, которые к нам поступают официально. Мы не ссылаемся на информацию с фейсбука и других источников", – подчеркнул Данилов.
Данилов прокомментировал выход россиян из Новой Каховки: смотрите видео
О чем говорилось ранее
- Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики покинули Новую Каховку. До этого они конфисковали у местных жителей бытовую технику, электронику, мобильные телефоны, драгоценности и элементы одежды.
- Новая Каховка – город в Херсонской области на левом берегу Днепра. К началу полномасштабной войны его население составляло около 45 тысяч человек. Если украинским военным удастся закрепиться в Новой Каховке и расширить этот плацдарм, это означает начало освобождения и левобережной части Херсонской области, которую от Херсона и уже освобожденных районов Херсонщины отделяет естественная преграда – река Днепр шириной от одного до нескольких километров.
- В Генштабе также добавили, что вывод противником подразделений еще не означает освобождение города. Враг коварен, поэтому пока неизвестно, что могут означать действия россиян в Новой Каховке.