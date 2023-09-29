Данилов рассказал, что его сыновья находятся в Силах обороны Украины. Один из сыновей Данилова, по его словам, находится в военной части, а другой – в терробороне под Киевом.

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Сыновья Данилова находятся в Силах обороны

"Когда некоторые начинают рассказывать о детях и тому подобное... Во-первых, откуда вы знаете, где мои дети? А я точно знаю, где они есть, чем они занимались и занимаются", – сказал он.

Секретарь СНБО рассказал, что во время семейных встреч сыновья шутят, что приехали домой "из Парижа, Лондона, Майами".

У одного Париж – это военная часть, у второго Париж в ТрО под Киевом в селе,

– заявил Данилов.

Он заявил, что не видит смысла кому-то доказывать и оправдываться.

"Начинать что-то оправдываться, кому-то что-то доказывать – не вижу никакого смысла", – резюмировал Данилов.

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