Данилов рассказал, что его сыновья находятся в Силах обороны Украины. Один из сыновей Данилова, по его словам, находится в военной части, а другой – в терробороне под Киевом.
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Сыновья Данилова находятся в Силах обороны
"Когда некоторые начинают рассказывать о детях и тому подобное... Во-первых, откуда вы знаете, где мои дети? А я точно знаю, где они есть, чем они занимались и занимаются", – сказал он.
Секретарь СНБО рассказал, что во время семейных встреч сыновья шутят, что приехали домой "из Парижа, Лондона, Майами".
У одного Париж – это военная часть, у второго Париж в ТрО под Киевом в селе,
– заявил Данилов.
Он заявил, что не видит смысла кому-то доказывать и оправдываться.
"Начинать что-то оправдываться, кому-то что-то доказывать – не вижу никакого смысла", – резюмировал Данилов.
В Украине обнародуют фамилии врачей-взяточников
- Ранее Данилов заявил, что в Украине после завершения проверки ВВК и выданных справок о непригодности обнародуют фамилии всех взяточников. По его словам, уклонистов также ожидает ответственность.
- Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что десятки тысяч человек признали непригодными к военной службе. Значительная часть этих решений может быть сфабрикована именно по коррупционным схемам.
- Комментируя темпы мобилизации, Данилов рассказал, что планы, которые предоставляли военные для своих нужд, придерживаются. Также он заявил, что участившиеся случаи разоблачения военкомов на взяточничестве, не повлияли на количество мобилизованных.