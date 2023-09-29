Данілов розповів, що його сини перебувають у Силах оборони України. Один із синів Данілова, за його словами, перебуває у військовій частині, а інший – у теробороні під Києвом.

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Сини Данілова перебувають у Силах оборони

"Коли дехто починає розповідати про дітей тощо... По-перше, звідки ви знаєте, де мої діти? А я точно знаю, де вони є, чим вони займалися і займаються", – сказав він.

Секретар РНБО розповів, що під час сімейних зустрічей сини жартують, що приїхали додому "з Парижа, Лондона, Маямі".

В одного Париж – це військова частина, у другого Париж в ТрО під Києвом у селі,

– заявив Данілов.

Він заявив, що не бачить сенсу комусь щось доводити та виправдовуватися.

"Починати щось виправдовуватися, комусь щось доводити – не бачу ніякого сенсу", – резюмував Данілов.

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