Данілов розповів, що його сини перебувають у Силах оборони України. Один із синів Данілова, за його словами, перебуває у військовій частині, а інший – у теробороні під Києвом.
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Сини Данілова перебувають у Силах оборони
"Коли дехто починає розповідати про дітей тощо... По-перше, звідки ви знаєте, де мої діти? А я точно знаю, де вони є, чим вони займалися і займаються", – сказав він.
Секретар РНБО розповів, що під час сімейних зустрічей сини жартують, що приїхали додому "з Парижа, Лондона, Маямі".
В одного Париж – це військова частина, у другого Париж в ТрО під Києвом у селі,
– заявив Данілов.
Він заявив, що не бачить сенсу комусь щось доводити та виправдовуватися.
"Починати щось виправдовуватися, комусь щось доводити – не бачу ніякого сенсу", – резюмував Данілов.
В Україні оприлюднять прізвища лікарів-хабарників
- Раніше Данілов заявив, що в Україні після завершення перевірки ВЛК та виданих довідок про непридатність оприлюднять прізвища усіх хабарників. За його словами, на ухилянтів також чекає відповідальність.
- Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що десятки тисяч людей визнали непридатними до військової служби. Значна частина цих рішень може бути сфабрикована саме через корупційні схеми.
- Коментуючи темпи мобілізації, Данілов розповів, що ті плани, які надавали військові для своїх потреб, дотримуються. Також він заявив, що випадки викриття військкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.