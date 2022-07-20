В СНБО объяснили, почему информация с передовой на 90% закрыта

Каждое утро силовые ведомства и власти страны получают и анализируют отчет о положении дел на фронте и работе Вооруженных Сил Украины. Впрочем, 90% информации не может быть открыто для общества.

Данилов о засекреченности информации с фронта

Это необходимо, чтобы не помешать украинским защитникам. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Каждое утро все члены ставки и Совета нацбезопасности и обороны на 6:30 получают отчет о положении дел в наших войсках. 90% этого отчета не может быть открыто для всего общества… Это может навредить прежде всего нашим военным,

– отметил он.

По словам Данилова, поступающая с фронта информация "крайне чувствительна", а ее некорректное, несвоевременное и с погрешностью предоставление может привести к потерям в рядах ВСУ.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что "категорически против стримов и других вещей, касающихся войны" – кое-что можно смотреть в записи, когда военные и техника уже отошли на безопасное расстояние от места, откуда отработали по врагу. Но освещать в онлайн-режиме то, что может нанести вред нашим воинам – нельзя!

оккупанты охотятся на западное вооружение

Кроме того, Данилов подчеркнул, что сегодня одной из основных задач для российских оккупантов является уничтожение украинской техники и оружия. Речь и о той, которую нам предоставил Запад.

Когда наши войска сегодня атакуют из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров, имейте в виду, что за этим оружием россияне открыли охоту,

– подчеркнул он.

В то же время он отметил, что ни одной единицы оружия по вине украинских военных или медийщиков российские оккупанты не уничтожали.

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