Данілов про засекреченість інформації з фронту

Це необхідно, щоб не зашкодити українським захисникам. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Щоранку всі члени ставки і Ради нацбезпеки та оборони на 6:30 отримують звіт про стан справ у наших військах. 90% цього звіту не може бути відкрито для всього суспільства… Це може нашкодити насамперед нашим військовим,

– зазначив він.

За словами Данілова, інформація, яка надходить з фронту, "вкрай чутлива", а її некоректна, невчасна чи помилкова подача може призвести до втрат у лавах ЗСУ.

Секретар РНБО також підкреслив, що "категорично проти стрімів та інших речей, які стосуються війни" – дещо можна дивитися у записі, коли військові та техніка вже відійшли на безпечну відстань від місця, звідки відпрацювали по ворогу. Але висвітлювати в онлайн-режимі те, що може завдати шкоди нашим воїнам – не можна!

Окупанти полюють на західне озброєння

Крім того, Данілов наголосив, що сьогодні одним з основних завдань для російських окупантів є знищення української техніки та зброї. Мовиться й про ту, яку нам надав Захід

Коли наші війська сьогодні атакують з тієї зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів, майте на увазі, що за цією зброєю росіяни відкрили полювання,

– наголосив він.

Водночас він підкреслив, що жодної одиниці зброї з вини українських військових або медійників російські окупанти не знищували.

Зауважте: 20 липня Олексій Данілов також заявив, що незабаром українці можуть почути "гучні новини". Він натякнув, що може йтися про людей, які неочікувано зникли з екранів телебачення та соціальних мереж після 24 лютого.

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