"Не хотят идти за Путиным": в России есть 14 генералов, поддерживающих Пригожина, – Данилов

Секретарь СНБО рассказал, что в России есть по меньшей мере 14 российских генералов, симпатизирующих Евгению Пригожину, а не Владимиру Путину. Также известны случаи, когда российские военные не противились вагнеровцам во время их короткого мятежа.

Издание утверждает, что не смогло подтвердить или опровергнуть слова украинского чиновника. Однако журналисты рассказывают данные, которые сами сумели получить.

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Что рассказал Данилов о поддержке Пригожина

Есть очень много командиров, которые симпатизируют "Вагнеру" и не хотят идти за Путиным,

– заявил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснил, что ему известно о 14 российских генералах, которые поддерживают владельца вагнеровцев Евгения Пригожина.

Журналисты иностранного издания отмечают, что во время похода вагнеровцев на Москву российские войска не выполнили приказ остановить мятежников. Их часть была солидарна с Пригожиным и разделяла его разочарование российским командованием, другую часть мятеж застал врасплох.

Пригожин поддерживали как военные, так и местные

Издание отмечает, что утром 24 июня вагнеровцы прибыли в Ростов, который является важным центром управления операциями России в Украине. Уже через несколько часов в сети появилось видео, на котором Пригожин "говорит с российскими командирами".

Ориентировочно в это же время другие колонны ЧВК "Вагнера" выдвинулись в сторону Москвы по трассе М-4. Они ехали через российский гарнизонный город Богучар, где дислоцируется российская военная часть. Жители города рассказали, что военные не сопротивлялись вагнеровцам, и что значительное количество людей в городе, включая военнослужащих, симпатизировали вагнеровцам, совершившим мятеж.

Кого еще нам поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался,

– сказала журналистам местная жительница о Пригожине.

Другая же объяснила, что ЧВК "Вагнер" имеет широкую поддержку в городе и что многие наемники Пригожина – выходцы из Богучара. Она добавила, что "они все друзья".