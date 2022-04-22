Данилов уверен, что через 10–20 лет будет "большая война в мире"

Украине следует готовиться к тому, что через 10–20 лет в мире будет "большая война". Поэтому нам нужно модернизировать свое вооружение, чтобы быть готовым к этому.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Достойно внимания Данилов назвал главные ошибки Украины, которые привели к войне

"То, что через 10–15–20 лет будет большая война в мире, я в этом более чем уверен. Она обязательно будет", – убежден Алексей Данилов.

Поэтому Украине важно и дальше разрабатывать наработки в оборонной сфере. Ведь это пригодится не только нам.

Наши достижения в оборонной сфере, то, что мы показали, что мы можем производить, и наш потенциал, и наш разум, разум наших конструкторов очень важен. В мире немного таких стран, у которых есть подобные возможности,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Однако он рассказал и о том, над чем Украине придется еще много работать. Прежде всего – систематизировать работу. А также привести все в порядок на законодательном уровне.

"У нас есть определенные проблемы законодательного уровня, когда законодатель определяет, что должно быть в армии. Какое отношение они к этому имеют?" – выразил недовольство Алексей Данилов.

По его словам, военные должны делать заказ, а государство должно их обеспечивать.

"И то, что заказали военные, должно быть самое современное, оно должно быть качественным и в достаточном количестве. Тогда будет победа", – отметил Алексей Данилов.