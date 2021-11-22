Данилов уверен, что Канада поддержит вступление Украины в НАТО

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Канада поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако, по его мнению, этой поддержки будет недостаточно для членства в Альянсе, пока некоторые страны Евросоюза считают, что мы еще не готовы к этому.

По словам Данилова, в случае необходимости Канада готова поддержать предоставление Украине членства в Североатлантическом альянсе. Об этом секретарь СНБО заявил в интервью.

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Некоторые страны ЕС не поддерживают эту инициативу

Алексей Данилов заявил, что в нескольких странах Европейского Союза считают, что Украине пока рано давать статус члена НАТО. Однако секретарь СНБО убежден, что Украина сможет убедить их в обратном.

Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать предложение вступления Украины в НАТО. Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано,

– заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО заверил, что в случае усиления российской агрессии, международные партнеры Украины окажут нам помощь.

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