Данилов опроверг продажу сети АЗС Glusco подсанкционным Медведчуком
Источник:Алексей Данилов в фейсбуке
Алексей Данилов заявил, что персональные санкции против Виктора Медведчука действуют в полном объеме. СНБО ввел пакет специальных экономических и других ограничений в отношении нардепа от ОПЗЖ 19 февраля 2021 года.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что информация о якобы продаже сети АЗС Glusco, которую связывают с кумом Путина, не соответствует действительности.
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Данилов опроверг продажу АЗС
Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают", – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности,
– написал Алексей Данилов.
"Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур", – отметил украинский политик.
Санкционное законодательство действует
По его словам, все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в "подковерном режиме", как к этому привыкли "создатели" коррупционно-олигархической системы".
И не важно, касается это отечественной или иностранной кампании, которые могут ошибочного допустить, что имеют карт-бланш на действия вне правового поля Украины,
– добавил секретарь СНБО.
Санкции против Медведчука: основное
- СНБО 19 февраля наложил санкции на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года.
- Ограничения ввели против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попали 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.
- Совет нацбезопасности принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
- СНБО 2 февраля применил санкции против Тараса Козака. Тогда заблокировали медведчуковские телеканалы ZIK, NewsOne и "112-Украина".
Санкции СНБО против Тараса Козака и Виктора Медведчука / инфографика 24 канала