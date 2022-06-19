Данилов вспомнил, как белорусские чиновники цинично врали Украине перед нападением России

Беларусь предоставила России свою территорию для вторжения в Украину и до сих пор позволяет российским военным бомбить украинские города. До начала полномасштабной агрессии со стороны России руководство Беларуси цинично обманывало верхушку украинской власти.

Для нас было неприятно, – Данилов о нападении России из Беларуси

Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он констатировал, что белорусы предали украинцев, поскольку на их территории в направлении Украины двигались российские войска.

Несколько тысяч сотрудников ППК "Вагнера" прибыли в Беларусь, – Латушко

Перед вторжением России, которое началось 24 февраля, в Беларуси дважды успокаивали Украину, в один голос заявляя о так называемых учениях.

Как рассказал Данилов, глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил со своим белорусским коллегой, а глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко беседовал с главным пограничником Беларуси.

22 февраля Резников общался с министром обороны Беларуси, и тот уверял: даже не думайте, у нас просто обучаются. 23 февраля наш главный пограничник генерал Дейнеко общался с главным пограничником Беларуси, тот говорил: Сергей Васильевич, даже не думайте. Через неделю у нас были учения на границе, белорусы прислали наблюдателя. Вот это для нас было неприятно, когда со стороны Беларуси ушли войска,

– рассказал Данилов.

Ситуация на границе Украины и Белоруссии остается сверхнапряженной

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко недавно рассказал, что Беларусь усиливает участок границы с Украиной и разместила около 7 батальонов в этом направлении.

По его словам, Украина на данный момент не фиксирует ударную группировку со стороны Беларуси, которая могла бы совершить вторжение в нашу страну. Но в Украине не исключают, что вооруженные силы Беларуси могут присоединиться к российской агрессии.

16 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к нападению на Беларусь в 4 областях.

В Генштабе ВСУ 16 июня сообщили, что белорусские военные и дальше стоят у границы с Украиной . Они провели командно-штабную учебу и оборудуют позиции в Брестской области.

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