В россии растет негативное отношение к войне, – Данилов

Россияне только на 7 месяц войны против Украины начал осознавать бессмысленность так называемой "спецоперации", которую объявил путин. В россии растет негативное отношение к войне против Украины, что может поставить под вопрос государственность страны-агрессора.

Недоимперия должна быть разрушена, – Данилов

Соответствующее мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он констатировал, что в россии падает уровень поддержки войны против Украины.

К теме Какой конец ждет путина после поражения в Украине

По словам Данилова, в россии негативное отношение к войне приобретает динамику, что в итоге может привести к дестабилизации ситуации.

Растет негативное отношение – тенденция, приобретающая динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования россии. Недоимперия должна быть разрушена!,

– написал секретарь СНБО в твиттере.

Падение поддержки войны в россии: что известно

В марте 2022 года социологи фиксировали значительный скачок "одобрения деятельности путина" со стороны граждан россии. В частности, деятельность диктатора одобряли 83% россиян. К началу войны против Украины этот показатель был 69% в январе и 71% в феврале.

Показательно и то, что только 8,4% респондентов из россии заявили, что могут отдать 10% заработка в поддержку своей армии. Более половины опрошенных не готовы помочь даже малейшими пожертвованиями. При этом в Украине люди за несколько дней способны собрать 16 миллионов гривен на "Байракторы".

Российские социологи недавно обнародовали результаты нового опроса о поддержке войны в Украине. Она свалилась с 75% до 48%.

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что без разрешения путина такие цифры никогда бы не могли быть опубликованы. Вместе с тем он предполагает, что данные могут быть реальными.

По словам Шейтельмана, опубликовать результаты такого опроса могли, поскольку путин хочет до 15 сентября захватить Донецкую область или, ссылаясь на это исследование, восстановить мир.

Вас это может заинтересовать – российские генералы раздражены из-за действий шойгу: смотрите видео