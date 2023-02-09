Данилов убежден, что украинское общество не позволит России захватить Киев. При этом он допускает, что Россия может атаковать логистические цепи поставок оружия Украине.
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Россия может атаковать пути снабжения оружия
Секретарь СНБО отметил, что Украина готова к атакам России и даст достойный отпор оккупантам.
У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит. Относительно западных областей они попытаются перерезать нам пути поставки оружия. Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор,
– сказал Данилов.
Россия начала новое наступление
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце 2022 года заявлял, что Россия планирует новое наступление и готовит 200 тысяч мобилизованных. Глава Минобороны Алексей Резников информировал, что Россия мобилизовала полмиллиона человек.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что масштабное наступление россиян уже началось. Основные и активные боевые действия проходят в Луганской и Донецкой областях.
- Российские оккупанты пытаются возобновить наступательные действия на Луганском направлении фронта, однако им не удается добиться успеха. Активность оккупантов в течение недели выросла вдоль линии Сватово – Кременная на западе Луганской области.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 9 февраля тоже сообщил, что наступление россиян, однозначно, уже началось. Кириленко отметил, что на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях Россия сосредотачивает свои силы и большое количество техники.
- Российские войска пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить Бахмут, Авдеевку и Угледар. Кириленко добавил, что наступление России неудачное и враг терпит потери.