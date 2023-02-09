Данилов убежден, что украинское общество не позволит России захватить Киев. При этом он допускает, что Россия может атаковать логистические цепи поставок оружия Украине.

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Россия может атаковать пути снабжения оружия

Секретарь СНБО отметил, что Украина готова к атакам России и даст достойный отпор оккупантам.

У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит. Относительно западных областей они попытаются перерезать нам пути поставки оружия. Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор,

– сказал Данилов.

Россия начала новое наступление