Данілов висловив переконання, що українське суспільство не дозволить Росії захопити Київ. При цьому він допускає, що Росія може атакувати логістичні ланцюги постачання зброї Україні.

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Росія може атакувати шляхи постачання зброї

Секретар РНБО наголосив, що Україна готова до атак Росії й дасть гідну відсіч окупантам.

Вони не мають сил для захоплення Києва. Понад те, наше суспільство цього не допустить. Щодо західних областей, вони спробують перерізати нам шляхи постачання зброї. Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч,

– сказав Данілов.

Росія розпочала новий наступ