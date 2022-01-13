Данилов заявил, что украинская власть знала о коронавирусе еще в 2019 году
Источник:"Украинская правда"
Алексей Данилов заявил, что в СНБО знали о коронавирусе еще задолго до того, как об этом стали активно говорить. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, произошло это в конце декабря 2019 года.
Как рассказал Данилов в интервью, в этот промежуток времени он получил первое сообщение, что в городе Ухань что-то происходит.
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Секретарь СНБО подчеркнул, что тогда об этом никто не знал и не говорил.
У нас есть очень профессиональный человек, мой заместитель по гуманитарным вопросам – Алексей Станиславович Соловьев. Он пришел ко мне и говорит: "Алексей Мячеславович, это очень опасная вещь". Я говорю, Алексей, берите на контроль и отслеживайте!",
– вспомнил Данилов.
После этого пандемия начала активно набирать обороты.
Украина не имела даже санврача
Данилов рассказал, что в начале пандемии заметил тревожный звоночек, который и был знаком к мобилизации украинской системы здравоохранения.
У нас была оперативная информация относительно того, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил к другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о крупной закупке масок. Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, то это очень у них серьезно,
– вспомнил секретарь СНБО.
21 февраля 2020 года Данилов провел совещание с представителями Минздрава. Однако для него было большим удивлением, что в Украине нет главного санитарного врача. По стечению обстоятельств на совещании был тогда еще заместитель главы Минздрава Скалецкой Виктор Ляшко.
"Я говорю: "а кто из заместителей есть?". Один встает, я говорю: "А как вас зовут?". Он говорит: "Виктор". Я говорю: "Виктор Кириллович, с сегодняшнего дня вы будете отвечать как главный санитарный врач", – отметил Данилов.
Именно так Ляшко, который сейчас занимает должность министра здравоохранения, стал главным санитарным врачом и начал заниматься COVID-19.
Как появился коронавирус
- Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. По его словам, это подтверждает огромное количество доказательств. Отметим, что опасный вирус действительно впервые зафиксировали в китайском городе в декабре 2019 года.
- ВОЗ и Китай опубликовали совместное исследование. В нем они указали, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Также признали, что инфицирования могли случиться еще до того, как в Ухане официально зафиксировали первого больного COVID-19.
- Сейчас коронавирусом в мире заболели более 317,7 миллиона человек. Более 5,5 миллиона больных так и не смогли одолеть болезнь. В то же время выздоровели 262,9 миллиона человек.