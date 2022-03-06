Данилов заявил, что вражеские войска готовят вторую волну широкомасштабного наступления
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вражеские войска готовят вторую волну широкомасштабного наступления. К которой необходимо быть максимально готовыми и сплоченными.
Как сказал Алексей Данилов, Украина выдержала первую, самую тяжелую волну атаки российских военных.
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Секретарь СНБО констатировал, что миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах:
- Киевщины,
- Харьковщины,
- Черниговщины,
- Николаевщины.
Ни на одном направлении российские террористические войска не достигли стратегического успеха,
– подчеркнул Данилов.
Он отметил, что украинская армия дает достойный отпор, и "день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем".
"Но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", – предупредил Данилов.
Планы врага неизменны
По его словам, стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.
"План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", – рассказал секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям.
Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение,
– подчеркнул Данилов.
Также он отметил, что Украина сделала самый трудный шаг к победе, но "впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!".
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