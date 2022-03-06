Як сказав Олексій Данілов, Україна витримала першу, найважчу хвилю атаки російських військових.

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Секретар РНБО констатував, що міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах:

Київщини,

Харківщини,

Чернігівщини,

Миколаївщини.

На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху,

– підкреслив Данілов.

Він зазначив, що українське військо дає гідну відсіч, і "день нашої перемоги над російською химерою наближується з кожним днем".

"Але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими", – попередив Данілов.

Плани ворога незмінні

За його словами, стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

"План ворога – взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення", – розповів секретар РНБО.

Він наголосив, що основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів.

Ворог не полишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра. Зі сторони України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням. Вчорашній літако-гелікоптеропад тому підтвердження,

– підкреслив Данілов.

Також він зазначив, що Україна зробила найважчий, крок до перемоги, але "попереду ще багато роботи зі знищення окупантів і повернення всіх українських земель!".

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