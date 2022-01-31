За получение данных пользователи должны заплатить 1 доллар в день или 4 – за 20 поисковых запросов. Юношу разоблачила полиция.

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19-летний хакер продавал данные людей

Киберполицейские разоблачили студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан. Посредством бота в мессенджере фигурант продавал конфиденциальную, коммерческую и другую информацию с ограниченным доступом, в том числе персональные данные украинцев,

– говорится в сообщении.

Злоумышленник оказался 19-летним студентом из Киева. Продавал он даже персональные данные граждан Украины, а оплату получал на крипто-кошелек. Также полиция выяснила, что молодой человек:

покупал сведения на тематических хакерских форумах;

разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта;

фото скачивал из открытых источников интернета.

Полиция провела обыски по месту жительства студента, изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны.

"При осмотре изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые были скомпрометированы в период с 2014 – 2019 года", – рассказали в киберполиции.

Базы данных содержали:

даты рождения, фамилии, имени и отчества граждан;

серии и номера паспортов;

индивидуальные налоговые номера налогоплательщиков;

номера телефонов;

фотографии лиц.

Киберполицейские изъяли базы персональных данных по незаконному обороту, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности. В настоящее время проводятся компьютерно-технические экспертизы,

– рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли дело по факту несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.

Кстати, санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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