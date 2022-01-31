За отримання даних користувачі мали заплатити 1 долар на день або 4 – за 20 разів пошуку. Юнака викрила поліція.
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19-річний хакер продавав дані людей
Кіберполіцейські викрили студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян. За допомогою бота у месенджері фігурант продавав конфіденційну, комерційну та іншу інформацію з обмеженими доступом, у тому числі персональні дані українців,
– мовиться у повідомленні.
Зловмисник виявився 19-річним студентом з Києва. Продавав він навіть персональні дані громадян України, а оплату отримував на крипто-гаманець. Також поліція з'ясувала, що юнак:
- купував відомості на тематичних хакерських форумах;
- розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту;
- фото завантажував з відкритих джерел інтернету.
Поліція провела обшуки за місцем проживання студента, вилучила комп'ютерну техніку та мобільні телефони.
"Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014 – 2019 роки", – розповіли в кіберполіції.
Бази даних вміщували:
- дати народження, прізвища, ім'я та по батькові громадян;
- серії та номери паспортів;
- індивідуальні податкові номера платників податків;
- номера телефонів;
- фотографії осіб.
Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, що використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться комп'ютерно-технічні експертизи,
– розповіли у відомстві.
Правоохоронці відкрили праву за фактом несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.
До речі, санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення. Наразі тривають слідчі дії.
Коротко про велику хакерську атаку в Україні
- У ніч з 13 на 14 січня в Україні сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії, тобто десятки держустанов.
- 20 січня секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що кіберагресія є одним із інструментів ведення гібридної війни Росією.
- Згодом атакували судову пошту та пересилали повідомлення з вірусом під виглядом судового запиту.
- 25 січня Австралія заявила, що веде переговори щодо допомоги Україні у сфері кібербезпеки.
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