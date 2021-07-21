Сколько таможенников провалили тестирование на благонадежность: интересные данные

10,5% сотрудников Государственной таможенной службы провалили проверку квалификации и благонадежности. К слову, еще в июне глава Гостаможни Павел Рябикин заявлял, что на таможне стоит заменить около 50% сотрудников.

По данным Министерства финансов и Гостаможни, 56% таможенников в процессе проверки показали положительный результат. Всего тестировали 9 048 человек. Из них 496 должностных лиц продемонстрировали отличный результат.

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Наибольшее количество отличников – работники Буковинской и Полесской таможен.

Чиновникам пришлось сдать сразу 3 теста. Проверяли:

знания таможенного и антикоррупционного законодательства;

общие способности;

благонадежность.

Павел Рябикин добавил, что результаты тестирования показывают, что Гостаможня движется в правильном направлении, а большая часть таможенников способны выполнять свои обязанности.

Судьба 10,7% условно рекомендованных зависит от них самих: эти работники должны снять вопросы, которые возникли к ним во время тестирования. Результаты дают нам сигнал, что отдельных работников ожидает повышение, потому что они показали более высокий уровень ответственности и профессиональности, чем требует их нынешняя должность,

– подчеркнул Рябикин.



Итоги тестирования таможенников на добропорядочность / Инфографика Гостаможни

Что Рябикин говорил о тестировании таможенников

В то же время еще в июне 2021 года Павел Рябикин рассказывал, что сотрудникам таможни пришлось пройти массовое тестирование. Чиновник подчеркивал, что оно состояло из 3 этапов. По данным Рябикина, только 55% протестированных прошли проверку.

Я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни,

– подчеркивал Рябикин.

Чиновник отметил, что новых работников ищет в вузах и ветеранских организациях АТО. Будущие сотрудники должны пройти обучение в Центре повышения квалификации таможни.