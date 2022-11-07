Кремль засекретил состояние еще одного приспешника Владимира Путина. В этот раз Игоря Конашенкова, являющегося пресс-секретарем министерства обороны России.

Ложью он заработал на огромную квартиру дочери, которая находится возле МИД России. Состояние военного преступника засекретил росрегистр.

Заметьте Суровикина не существует: росрегистр удалил данные о состоянии его семьи на 125 миллионов

Миллионное состояние Конашенкова также засекретили

Росреестр засекретил недвижимость пресс-секретаря минобороны (России – 24 канал) генерала Конашенкова. Спрятанная квартира в элитном ЖК в центре Москвы может стоить до 90 миллионов рублей,

– говорится в сообщении.

По данным росСМИ, один из рупоров Путина, который постоянно лжет русскому народу, имел в декларации квартиру почти на 96 квадратов. Также известно, что:

по данным, которые предоставлял Конашенков, он владел квартирой на 95,6 квадрата вместе со своим ребенком;

действительно, адрес недвижимости находится в базе компании Delivery Club, которая занимается доставкой еды и продуктов. По их данным, заказ делала дочь Конашенкова – Арина.

Квартирой генерала теперь владеет две "Российские Федерации"

В выписке, предоставленной журналистам, пока квартирой владеет "Российская Федерация".

Как следует из данных Федеральной государственной информационной системы, квартирой Конашенкова владеют даже две "Российские Федерации" – они поделили ее пополам в августе 2015 года,

– говорится в сообщении.

То есть диктаторский режим даже не приложил особого труда, чтобы правильно изменить имена владельцев. Вместо этого, вероятно, прото вместо фамилий русского генерала и его выплодка вписали Россию.



В России скрывают состояние сторонников режима Владимира Путина / Скриншот "Можем объяснить"

У Конашенкова собственности на миллион долларов

Анализируя цены в жилом комплексе "Смоленский залог", квартира генерала Конашенкова и его дочери может стоить 70 – 90 миллионов рублей. То есть ориентировочно свыше 1 миллиона долларов.

Стоит отметить, что за год до приобретения недвижимости сторонник Путина официально заработал только 4,1 миллиона рублей. Откуда у него еще десятки миллионов неизвестно, ведь официальных данных об этом нет.

Недавно закрыли данные о состоянии Суровикина

3 ноября росрегистр удалил данные о состоянии семьи Сергея Суровикина на 125 миллионов.

По предварительным данным, семья "палача Алеппо", управляющего российской армией в войне против Украины, владеет большим количеством недвижимости.

В частности, жена имеет таунхаус на 288,4 квадрата. В нем восемь комнат, из которых 6 – спальни.

Также на нее записаны три земельных участка площадью 4100 квадратных метров. У детей Сергея Суровикина есть доли в двух квартирах – на 60,3 и 66,4 квадратных метра.

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