В России засекретили состояние "говорящей головы" армии, долларового миллионера Конашенкова
Источник:"Можем объяснить"
Кремль засекретил состояние еще одного приспешника Владимира Путина. В этот раз Игоря Конашенкова, являющегося пресс-секретарем министерства обороны России.
Ложью он заработал на огромную квартиру дочери, которая находится возле МИД России. Состояние военного преступника засекретил росрегистр.
Заметьте Суровикина не существует: росрегистр удалил данные о состоянии его семьи на 125 миллионов
Миллионное состояние Конашенкова также засекретили
Росреестр засекретил недвижимость пресс-секретаря минобороны (России – 24 канал) генерала Конашенкова. Спрятанная квартира в элитном ЖК в центре Москвы может стоить до 90 миллионов рублей,
– говорится в сообщении.
По данным росСМИ, один из рупоров Путина, который постоянно лжет русскому народу, имел в декларации квартиру почти на 96 квадратов. Также известно, что:
- по данным, которые предоставлял Конашенков, он владел квартирой на 95,6 квадрата вместе со своим ребенком;
- действительно, адрес недвижимости находится в базе компании Delivery Club, которая занимается доставкой еды и продуктов. По их данным, заказ делала дочь Конашенкова – Арина.
Квартирой генерала теперь владеет две "Российские Федерации"
В выписке, предоставленной журналистам, пока квартирой владеет "Российская Федерация".
Как следует из данных Федеральной государственной информационной системы, квартирой Конашенкова владеют даже две "Российские Федерации" – они поделили ее пополам в августе 2015 года,
– говорится в сообщении.
То есть диктаторский режим даже не приложил особого труда, чтобы правильно изменить имена владельцев. Вместо этого, вероятно, прото вместо фамилий русского генерала и его выплодка вписали Россию.
В России скрывают состояние сторонников режима Владимира Путина / Скриншот "Можем объяснить"
У Конашенкова собственности на миллион долларов
Анализируя цены в жилом комплексе "Смоленский залог", квартира генерала Конашенкова и его дочери может стоить 70 – 90 миллионов рублей. То есть ориентировочно свыше 1 миллиона долларов.
Стоит отметить, что за год до приобретения недвижимости сторонник Путина официально заработал только 4,1 миллиона рублей. Откуда у него еще десятки миллионов неизвестно, ведь официальных данных об этом нет.Обратите внимание! Игорь Конашенков работает в должности рупора минобороны еще с 2011 года. Со времени вторжения России в Украину отмечается постоянной ложью и казусами. Например, однажды спикер решил испугать россиян "бандероавтомобилями".
Недавно закрыли данные о состоянии Суровикина
- 3 ноября росрегистр удалил данные о состоянии семьи Сергея Суровикина на 125 миллионов.
- По предварительным данным, семья "палача Алеппо", управляющего российской армией в войне против Украины, владеет большим количеством недвижимости.
- В частности, жена имеет таунхаус на 288,4 квадрата. В нем восемь комнат, из которых 6 – спальни.
- Также на нее записаны три земельных участка площадью 4100 квадратных метров. У детей Сергея Суровикина есть доли в двух квартирах – на 60,3 и 66,4 квадратных метра.
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