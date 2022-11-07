Брехнею він заробив на величезну квартиру дочці, яка розташована біля МЗС Росії. Статки воєнного злочинця засекретив росреєстр.

Зауважте Суровікіна не існує: росреєстр видалив дані про статки його сім'ї на 125 мільйонів

Мільйонні статки Конашенкова також засекретили

Росреєстр засекретив нерухомість прессекретаря міноборони (Росії – 24 канал) генерала Конашенкова. Захована квартира в елітному ЖК у центрі Москви може коштувати до 90 мільйонів рублів,

– мовиться в повідомленні.

За даним росЗМІ, один з рупорів Путіна, який постійно бреше російському народу, мав у декларації квартиру на майже 96 квадратів. Також відомо, що:

за даними, які надавав Конашенков, він володів квартирою на 95,6 квадрати разом з своєю дитиною;

і справді, адреса нерухомості є в базі компанії Delivery Club, яка займається доставкою їжі та продуктів. За їхніми даними, замовлення робила дочка Конашенкова – Аріна.

Квартирою генерала тепер володіє дві "Російські Федерації"

У витягу, який надала журналістам, наразі квартирою володіє "Російська Федерація".

Як випливає з даних Федеральної державної інформаційної системи, квартирою Конашенкова володіють навіть дві "Російські Федерації" – вони поділили її навпіл у серпні 2015 року,

– мовиться в повідомленні.

Тобто диктаторський режим навіть не доклав особливих зусиль, щоб правильно змінити імена власників. Натомість, ймовірно, замість прізвищ російського генерала та його виплодка, вписали Росію.



У Росії приховують статки прибічників режиму Владіміра Путіна / Скриншот "Можемо пояснити"

У Конашенкова власності на мільйон доларів

Якщо аналізувати ціни в житловому комплексі "Смоленська застава", квартира генерала Конашенкова та його дочки може коштувати 70 – 90 мільйонів рублів. Тобто орієнтовно понад 1 мільйон доларів.

Варто заначити, що за рік до придбання нерухомості прибічник Путіна офіційно заробив тільки 4,1 мільйона рублів. Звідки у нього ще десятки мільйонів невідомо, адже офіційних даних про це немає.

Зверніть увагу! Ігорь Конашенков працює на посаді рупора міноборони ще з 2011 року. З часу вторгнення Росії в Україну відзначається постійною брехнею та казусами. Наприклад, якось речник вирішив злякати росіян "бандероавтомобілями".

Нещодавно закрили дані про статки Суровікіна

3 листопада росреєстр видалив дані про статки сім'ї Сєргєя Суровікіна на 125 мільйонів.

За попередніми даними, родина "ката Алеппо", який керує російською армією у війні проти України, володіє великою кількістю нерухомості.

Зокрема, дружина має таунхаус на 288,4 квадратів. У ньому вісім кімнат, з яких 6 – спальні.

Також на неї записані три земельні ділянки площею 4100 квадратних метрів. У дітей Сєргєя Суровікіна є частки у двох квартирах – на 60,3 та 66,4 квадратних метра.

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