В Дарьино Курской области сняли флаг России: где село на карте и какое расстояние до границы

В селе Дарьино военные сняли флаг России с административного здания. Соответствующее видео опубликовали бойцы 225 ОШБ.

Известно, что Дарьино расположено в Суджанском районе Курской области. Где именно, показывает 24 Канал.

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Дарьино на карте

Так, село Дарьино, в котором после зачистки бойцы 225 ОШБ сняли российский флаг, расположено примерно в 3,5 километрах от границы с Украиной. Оно лежит северо-западнее Суджи – а именно в 17 километрах от города. Прямо возле Дарьино протекает река Снагость.

Где расположено село Дарьино: смотрите на карте

Отметим, что российские военкоры жаловались на потерю Дарьино еще 6 августа. Эту же информацию подтверждают и аналитики DeepState. Сейчас Дарьино является одним из трех сел, отмеченных на карте мониторингового сервиса как "освобожденные".

Обновление карты боевых действий в Курской области от DeepState происходит с задержкой, чтобы не мешать работе военных.

К слову, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что якобы Украина контролирует уже 28 населенных пунктов области. Он говорит, что ВСУ продвинулись на 12 километров вглубь территории и расширили фронт на 40 километров.