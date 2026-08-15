Во Львове внезапно скончалась известная украинская художница Дарья Алешкина

В субботу, 15 августа, стало известно о внезапной смерти украинской художницы. Она посвятила свое творчество вытынанке и сделала бумажное искусство Украины известным далеко за пределами нашей страны.

Ей было 44 года, а о смерти художницы сообщил ее супруг, музыкант Гордий Старух.

Что известно о смерти художницы?

Причину смерти пока не сообщают. Также пока нет информации о дате и месте прощания с художницей.

Сегодня моя любящая жена и мать троих моих детей, художница мирового уровня, внезапно ушла из жизни. О церемонии прощания и похоронах сообщу позже,

– написал Гордий Старух.

О смерти художницы также высказался глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он подчеркнул значение творчества Алешкиной для украинской культуры и выразил соболезнования ее родным.

"Львовщина и вся наша страна потеряли чрезвычайно талантливую художницу, которая в своем творчестве сочетал украинские традиции с современным искусством. Ее вытинанки известны далеко за пределами Украины. В них оживает наша культура, память, символы и красота, которую Дария умела увидеть и передать другим. Ее работы помогают людям в разных странах открывать для себя богатство нашей культуры", – заявил Максим Козицкий"

Дария Алешкина родилась 5 марта 1982 года в Киеве в семье украинских скульпторов Олексы и Людмилы Алешкиных. Ее детство прошло в Винницкой области, где художница с раннего возраста была окружена творчеством и украинскими народными традициями.

Алешкина получила образование в Выжницком колледже прикладного искусства, а впоследствии окончила Львовскую национальную академию искусств по специальности "монументально-декоративная скульптура". Она работала в области станковой и монументальной скульптуры, графики и вытынанки, а также была режиссером театра теней "Див".

Особое место в творчестве Алешкиной занимала именно вытынанка. Художница переосмысливала традиционное украинское ремесло, создавая масштабные бумажные композиции и сочетая народные мотивы с современным искусством. Ее работы представляли Украину на многочисленных международных художественных мероприятиях.

Вытинки Алешкиной / Фото из соцсетей

Работы Алешкиной были известны во всем мире

Творчество Дарьи Алешкиной получило международное признание. Ее вытинанки представляли Украину на художественных мероприятиях в Европе, Азии и Северной Америке, а ее работы экспонировались в разных странах мира.

Среди самых известных международных проектов художницы – оформление украинского стенда на парижском салоне Maison&Objet, сотрудничество с французской дизайнеркой Изабель Даерон и создание вытинанки для бутика Cartier. Ее работы также экспонировались в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

В 2023 году Алешкина приняла участие в выставке "ДНК Украины" в рамках Венецианской архитектурной биеннале. С помощью вытинанки художница представила историю Украины от скифов и сарматов до современности.

Ее творчество было не только способом самовыражения, но и способом рассказать миру об украинской культуре. Алешкина осъвременяла традиционное ремесло, сохраняя его связь с украинским культурным наследием.