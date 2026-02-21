Дочь Медведчука получила гражданство России, не отказавшись от паспорта Украины
- Дарья Медведчук, дочь Виктора Медведчука, получила российское гражданство под фамилией матери, имея при этом украинский паспорт.
- Она является гендиректором российских компаний, связанных с виллой Медведчука в оккупированном Крыму, и является крестницей Путина и Светланы Медведевой.
Дочь пророссийского политика и предателя Виктора Медведчука и телеведущей Оксаны Марченко Дарья стала гражданкой России под фамилией матери. В то же время девушка имеет паспорт Украины.
Об этом сообщили журналисты "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные налоговой России.
Как дочь Медведчука получила гражданство России?
Согласно обнародованной информации, 21-летняя Дарья Медведчук получила российский паспорт в октябре 2025 года. В документе ее оформили под фамилией Оксаны Марченко. В то же время в ее украинском паспорте указана фамилия отца.
По данным журналистов, именно Дарья является крестницей российского диктатора Владимира Путина и жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светланы. РосСМИ сообщали, что Дарья живет в Москве с 2021.
"Meduza" сообщало, что в том же году девушка поступила в Высшую школу экономики по направлению "Управление бизнесом". В 2025 году она, как отмечали СМИ, закончила обучение и получила диплом тоже по фамилии Марченко.
Также журналисты со ссылкой на СМИ сообщили, что 13 февраля 2026 года она стала гендиректором российских компаний "Алмирида Инвестментс" и "Рад-Эв", последняя владеет виллой Виктора Медведчука в оккупированном Крыму.
Что этому предшествовало?
Напомним, в апреле 2022 года Служба безопасности Украины задержала пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука, который исчез из-под домашнего ареста сразу после нападения России и скрывался 48 дней.
В сентябре 2022 года Украина отдала России Виктора Медведчука, и взамен удалось вернуть 200 украинских военнослужащих из плена. Среди освобожденных была на тот момент беременная медик Яна Мамонова.
К слову, сообщали, что Оксана Марченко покинула территорию Украины 18 февраля 2022 года. Тогда она пересекла украинско-белорусскую границу вместе с охранниками и, вероятно, при содействии сотрудника СБУ.