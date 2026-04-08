В Раде поддержали отставку нардепа от "Слуги народа" Володиной

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Дарьи Володиной. Такое решение поддержало большинство депутатов.

Сейчас в Верховной Раде остаются 392 депутата. О сложении мандата сообщили во время заседания парламента 8 апреля.

Сколько депутатов поддержали решение?

Верховная Рада приняла постановление о сложении депутатских полномочий нардепом от "Слуги народа" Дарьей Володиной.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что за принятие решения проголосовали 253 депутата.

Что известно о Володиной?

Дарья Володина – украинская медийщица и политик с опытом в сфере коммуникаций и государственного управления. Она родилась 16 апреля 1991 года.

В 2012 – 2014 годах работала журналисткой на "Первом Национальном", а в 2012 – 2013 годах – исполнительным директором "2Capitales Radio".

В 2019 году была избрана народным депутатом IX созыва от "Слуги народа" (№65 в списке), как беспартийная. Работала в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Последние новости о новых законопроектах