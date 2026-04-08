В Раде поддержали отставку нардепа от "Слуги народа" Володиной
8 апреля, 16:42
В Раде поддержали отставку нардепа от "Слуги народа" Володиной

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Дарьи Володиной.
  • После отставки Володиной в Верховной Раде остаются 392 депутата.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Дарьи Володиной. Такое решение поддержало большинство депутатов.

Сейчас в Верховной Раде остаются 392 депутата. О сложении мандата сообщили во время заседания парламента 8 апреля.

Смотрите также Еще на три года: в Украине продлили важный налог

Сколько депутатов поддержали решение?

Верховная Рада приняла постановление о сложении депутатских полномочий нардепом от "Слуги народа" Дарьей Володиной.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что за принятие решения проголосовали 253 депутата.

Что известно о Володиной?

Дарья Володина – украинская медийщица и политик с опытом в сфере коммуникаций и государственного управления. Она родилась 16 апреля 1991 года.

В 2012 – 2014 годах работала журналисткой на "Первом Национальном", а в 2012 – 2013 годах – исполнительным директором "2Capitales Radio".

В 2019 году была избрана народным депутатом IX созыва от "Слуги народа" (№65 в списке), как беспартийная. Работала в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Последние новости о новых законопроектах

  • Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о налоге на доходы с цифровых платформ доходы с цифровых платформ, известный как "налог на OLX".

  • Законопроект предусматривает налогообложение доходов с онлайн-сервисов, но еще требует доработки перед окончательным принятием.

  • Парламент имел трудности с принятием законопроекта о "налоге на OLX", который является требованием МВФ. После изменений, законопроект стал мягче для пользователей, в частности, самозанятые могут платить налоги как физлица.