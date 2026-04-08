Наразі у Верховній Раді залишаються 392 депутати. Рішення про відставку прийняли під час засідання парламенту 8 квітня.

Скільки депутатів підтримали рішення?

Верховна Рада схвалила постанову про складання депутатських повноважень нардепкою від "Слуги народу" Дар'єю Володіною.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що за прийняття рішення проголосували 253 депутати.

Що відомо про Володіну?

Дар'я Володіна – українська медійниця та політикиня з досвідом у сфері комунікацій і державного управління. Вона народилась 16 квітня 1991 року.

У 2012 – 2014 роках працювала журналісткою на "Першому Національному", а у 2012 – 2013 роках – виконавчою директоркою "2Capitales Radio".

У 2019 році була обрана народною депутаткою IX скликання від "Слуги народу" (№65 у списку), як безпартійна. Працювала в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

