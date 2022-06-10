Дарницкий вагоноремонтный завод частично вернулся к работе после атаки россиян
Источник:Александр Камышин
Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве, который 5 июня россияне атаковали ракетным ударом, частично возвращается к работе в цехах, где это возможно.
Дарницкий вагоноремонтный завод возобновляет работу
Председатель правления АО "Укрзалізниця" отметил, что 2 дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.
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Еще день разгребали завалы. Благодарен местным активистам, которые в этом помогли. А уже на четвертый день, вчера в четверг, завод вернулся к работе,
– заявил Александр Камышин.
Он добавил, что работники предприятия начинают работать в тех цехах, где это возможно. Также на заводе переносят уцелевшее оборудование из разрушенных цехов и восстанавливаем ремонт вагонов, необходимых для наращивания экспорта.
Российская пропаганда о танках на предприятии
В завод попали 4 вражеских ракеты, еще одна упала в лесах рядом. На предприятии подчеркнули, что никаких военных объектов здесь нет. После этого российские пропагандисты заявили, что на Дарницком вагоноремонтном заводе находились танки Т-72.
"В тот же день мы открыли двери ДВРЗ для журналистов и показали, что на заводе нет военной техники. Мы там ремонтируем вагоны, которые нам позволяют наращивать экспорт руды и зерна", – рассказал председатель правления АО "Укрзализныця".
Он также поблагодарил журналистов, которые откликнулись и показали истинную ситуацию на предприятии и ложь России.
Последние ракетные удары по Украине
- Ночью 9 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Житомирской области. Известно, что атаку совершили самолеты из Беларуси, всего привлекли 3 истребителя-бомбардировщика – два Су-34 и один Су-30.
- Вечером 8 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли Харьков . Известно о трех погибших, еще пять человек получили ранения.
- В ночь на 7 июня враг нанес ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области. Вражеский снаряд упал возле детского садика.
- Также россияне ракетным ударом недавно уничтожили в Николаеве второй по величине украинский зерновой терминал.