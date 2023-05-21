Дочь Навального пригласили выступить в университете Джорджтауна: студенты протестуют

Дашу Навальную пригласили выступить на выпускном 2023 Джорджтаунского университета. Студенты выразили свое возмущение и призвали отменить приглашение.

Присутствие на выпускном дочери российского "оппозиционера" Алексея Навального не понравилось выпускникам. Они вспомнили заявления ее отца об оккупированном Крыму.

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Администрацию вуза засыпали листами

Известно, что 22-летняя Даша Навальная, получающая образование на бакалавриате по психологии в Стэнфордском университете, получила приглашение. Она должна была быть присущей во время церемонии вручение дипломов в "Школе дипломатической службы Джорджтауна".

Она должна была рассказать тем, кто заканчивает вуз, о свободе слова. Но студентам не понравилось, что для этого выбрали именно дочь Навального.

Студенты буквально засыпали администрацию университета письмами. Кроме того, они подписали петицию, в которой выразили протест перед выступлением очередной "хорошей россиянки".

Вспомнили заявления о Крыме

В петиции напомнили, что Навальный далек от звания оппозиционера. Он в 2014 году отмечал, что Украине оккупирован Крым Россия не будет возвращать.

В 2008 году Навальный решительно поддержал российское вторжение в Грузию и использовал дегуманизирующую ксенофобскую риторику по отношению к грузинам. Быть против Путина – не значит быть продемократическим, антивоенным и либеральным лидером,

– отмечают в петиции.

Но это далеко не все. Студенты вспомнили тот факт, что Навальный называл иммигрантов "тараканами". Также он не пренебрегал использовать "гомофобный слюр" (оскорбительные слова – 24 Канал).

По словам студентов, речь во время церемонии выпуска "должна сломать авторитарные нарративы и придать голос тем, кто никогда не подвергал сомнению территориальную целостность". Также ее не могут объявлять те, кто допускал дегуманизирующие высказывания о соседних государствах.

Выпускники отметили в петиции, что слава не должна заменять опыт. Ее кандидатуру считают неуместной, учитывая отсутствие заслуг, значительного опыта, вклада в дипломатическую службу и международные дела.

Против выступления Навальной выступили также украинские и грузинские студенты. К примеру, украинка Ирина Тяско заметила, что стремится когда-то работать в украинском парламенте. А это значит, что фотография с политическим деятелем из России может помешать ее планам.

"В прошлом году они давили руку Блинкену, который выступал с речью. Я должна пожать ей руку? Я не собираюсь этого делать, даже если придется", – подчеркнула она.

Несмотря на это все, в университете свои планы решили не менять. Вычеркивать Дашу Навальную из списка спикеров не будут.

Мы не отказываем спикерам в кампусе Джорджтауна и не отказываем спикеров от выступлений. Мы сообщаем спикерам, когда студенты выражают обеспокоенность, чтобы они могли принять их во внимание,

– отметил декан School of Foreign Service Джоэл Хеллман.

В то же время в вузе отметили ни Даша, ни другие спикеры жать руки студентам не будут. Несмотря на это, дочь так называемого "оппозиционера" будет сидеть в первом ряду рядом с двумя другими вещателями.