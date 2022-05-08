Дата денацификации Крымского моста уже назначена

В последние дни участились ракетные обстрелы по железнодорожной инфраструктуре, потому что они (россияне – 24 канал) думают, что по железной дороге идет оружие и боеприпасы Украине.

Судьба Крымского моста решена

Оно идет по-разному, не только по железной дороге. И шансов остановить эти поставки у российских оккупантов нет.

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Я понимаю, что им доставляют удовольствие удары по пятиэтажкам, девятиэтажкам, ведь это так ласкает эго российского солдата. Но не все здесь так просто. Почему они так нервничают? Этому есть объяснение. Дело в том, что вообще-то уже назначена дата денацификации Крымского моста.

Наибольшое беспокойство российских военных экспертов, чтобы вы понимали, вызывает появление на вооружении украинской армии американских ракетных систем HIMARS. Да-да, это такой гибрид, что-то среднее между РСЗО и российским "Искандером".

Око за око – мост за мост

Смысл в том, что они оснащены высокоточными ракетами и эти ракеты летят на 300 километров. Это значит, что в зоне поражения будут в прошлом такие замечательные города, как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж. Ну и, конечно, Крымский мост.

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Я вам когда-то говорил, что они не трогают мост через Днепр, а мы не трогаем Крымский мост. На днях в Днепре нанесли удар по мосту через нашу главную реку. Это они прошли точку невозврата.

Так что каждый российский гражданин теперь думает, как ему безопаснее уехать из оккупированного Крыма? Подходит ли для этого Крымский мост?

К теме – в сети появился сайт с обратным отсчетом для уничтожения Крымского моста: смотрите видео