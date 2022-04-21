Как отмечают в Оперативном командовании "Юг", российские захватчики активизировали подготовку к "референдуму". Его должны провести уже в следующую среду, 27 апреля.

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Результат референдума уже известен

Российские захватчики пытаются повторить крымский сценарий. Оккупантов не интересует реальное волеизъявление. Об этом свидетельствует и сам факт, что для "референдума" они избрали будний день. Все это означает только одно: они действуют по заготовленному сценарию, результат которого уже известен.

В Офисе Президента уже прокомментировали стремление россиян провести "референдум". В частности, Михаил Подоляк отметил, что в Кремле не знают, что такое демократия . Так что на этот раз это точно будет никакое не волеизъявление.

Тем временем в Новой Каховке уже запустили станки для печати бюллетеней. Так, рассказал журналист Олег Батурин, оккупанты готовятся провести "референдум".

В то же время, не исключают провокации со стороны захватчиков. Во время "референдума" могут обстреливать гражданское население .