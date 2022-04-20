Кремль ничего не понимает в демократии

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк преподал Кремлю небольшой урок по поводу того, что такое референдум. Ведь у российских властей крайне искажено понимание этого термина.

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По словам Михаила Подоляка, Россия планирует организовать фейковый референдум в Херсонской области. Это абсолютная глупость, ведь он предполагает волеизъявление народа. А украинцы не желают жить в России или "недореспубликах".

Референдум – это волеизъявление народа. Волеизъявление по поводу России у нас происходит по всей стране с 24.02. Только вместо очередей на участке – очереди за оружием. Все будет Украина, – написал Подоляк.

Напомним, российские оккупанты собираются провести фейковый референдум и провозгласить псевдореспублику. Они уже начали печатать бюллетени. Также местным жителям приходят угрозы, что они будут обязаны прийти на него. После этого, по данным Главного управления разведки Минобороны, оккупанты начнут принудительную мобилизацию населения.

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