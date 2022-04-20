Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк надав Кремлю невеличкий урок щодо того, що таке референдум. Адже в російської влади вкрай викривлене розуміння цього терміну.

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За словами Михайла Подоляка, Росія планує організувати фейковий референдум на Херсонщині. Це абсолютна дурниця, адже він передбачає волевиявлення народу. А українці не бажають жити в Росії чи "недореспубліках".

Референдум – це волевиявлення народу. Волевиявлення щодо Росії в нас відбувається по всій країні з 24.02. Тільки замість черг на дільниці – черги по зброю. Все буде Україна, – написав Подоляк.

Нагадаємо, російські окупанти збираються провести фейковий референдум і проголосити псевдореспубліку. Вони вже почали друкувати бюлетені. Також місцевим жителям приходять погрози, що вони будуть зобов’язані на нього прийти. Після цього, за даними Головного управління розвідки Міноборони, окупанти почнуть примусову мобілізацію населення.

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