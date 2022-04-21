Як зазначають в Оперативному командуванні "Південь", російські загарбники активізували підготовку до "референдуму". Його повинні провести вже у наступну середу, 27 квітня.

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Результат референдуму уже відомий

Російські загарбники намагаються повторити кримський сценарій. Окупантів не цікавить реальне волевиявлення. Про це свідчить і сам факт, що для "референдуму" вони обрали будній день. Усе це означає лише одне: вони діють за заготовленим сценарієм, результат якого вже заздалегідь відомий.

В Офісі Президента вже прокоментували прагнення росіян провести "референдум". Зокрема Михайло Подоляк наголосив на тому, що в Кремлі не знають, що таке демократія. Тож цього разу це точно буде ніяке не волевиявлення.

Тим часом у Новій Каховці уже запустили верстати для друку бюлетенів. Так, розповів журналіст Олег Батурін, окупанти готуються провести "референдум".

Водночас не виключають провокації з боку загарбників. Під час "референдуму" можуть обстрілювати цивільне населення.

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