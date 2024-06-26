Сколько лет ждать: посол ЕС назвала реалистичную дату вступления Украины

2030 год является "очень реалистичной датой" окончания переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Екатерина Матернова. По ее словам, в случае Украины этот процесс займет немного меньше времени, чем практиковалось ранее.

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При этом, по словам госпожи Екатерины, несколько лет может быть слишком мало. В то же время, госпожа посол отметила, что до сих пор она видела в Украине "большую решимость и большое упорство двигаться быстро".

Поэтому думаю, что в случае с Украиной это может занять меньше времени, чем в случае с другими странами. Считаю, что 2030 год – это очень реалистичная дата,

– отметила Екатерина Матернова.

Вступление Украины в Евросоюз: актуально

В Люксембурге 25 июня началось заседание межправительственной конференции, которое является фактически стартом для переговоров о вступлении Украины в ЕС.

При этом важно понимать, что в истории Европейского Союза еще не было прецедента вступления страны, на территории которой идет война