Про це заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, у випадку України цей процес займе трохи менше часу, ніж практикувалось раніше.

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При цьому, за словами пані Катерини, кілька років може бути занадто мало. Водночас, пані посол зауважила, що досі вона бачила в Україні "велику рішучість і велику завзятість рухатись швидко".

Тому думаю, що у випадку з Україною це може зайняти менше часу, ніж у випадку з іншими країнами. Вважаю, що 2030 рік – це дуже реалістична дата,

– зазначила Катерина Матернова.

Вступ України до Євросоюзу: актуально

У Люксембурзі 25 червня розпочалось засідання міжурядової конференції, яке є фактично стартом для переговорів про вступ України до ЄС.

При цьому важливо розуміти, що в історії Європейського Союзу ще не було прецеденту вступу країни, на території якої йде війна