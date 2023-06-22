"Датагруп" и Volia с БФ Frida запустили проект выездной медицинской помощи пострадавшим от войны

В современных реалиях крайне важна медицинская поддержка для людей в пострадавших от войны регионах. Именно поэтому компании "Датагруп" и Volia в партнерстве с благотворительным фондом Frida создали совместный проект и организовали выезды медиков-волонтеров на прифронтовые территории.

В частности, такие акции проводят на Востоке и Юге Украины в тех населенных пунктах, которые получили наибольшие разрушения в результате российской агрессии, отмечает 24 Канал. Во время ежемесячных выездов мобильные бригады оказывают бесплатную медицинскую помощь местным жителям, которые в ней нуждаются.

Читайте также "Наши дети": как компании "Датагруп" и Volia помогают сиротам, потерявшим родителей из-за войны

Как рассказал капитан миссии БФ Frida Богдан Авраменко, приоритетом для инициаторов проекта являются те направления, где сейчас отсутствует медицинское обеспечение.

Мы выезжаем только туда, где не уцелели медицинские учреждения, где нет амбулаторий или даже фельдшерско-акушерских пунктов. Основной принцип, которым руководствуемся – мы должны быть там, где больше всего нужны,

– отметил Богдан Авраменко.

За время сотрудничества между "Датагруп" и Volia и БФ Frida компании выделили на финансирование проекта около 5 миллионов гривен. Это позволило врачам провести около 9 тысяч бесплатных профессиональных консультаций и помочь более 3,5 тысячам людей, пострадавшим от войны. Также медики миссии везут с собой аппараты УЗИ, ЭКГ, вакцины против COVID-19 и других заболеваний, очки и еще множество вещей первой необходимости, которые раздают бесплатно.

Совместный проект компаний "Датагруп" и Volia и БФ Frida: смотрите видео

"Это достаточно сложные чувства, которые мы испытываем как врачи. Ведь мы пропускаем через себя эмоции и переживания людей, которые увидели много ужасов на территориях, которые были под оккупацией, или в прифронтовых городах. К сожалению, можем констатировать, что эмоциональная составляющая играет большую роль в развитии заболеваний наших пациентов", – рассказал Богдан Авраменко, капитан миссии БФ Frida​.

После деоккупации Херсона компании "Датагруп" и Volia максимально быстро восстанавливали связь для украинцев в этом городе и всей области. В то же время мы поняли, что людям нужно оказание медицинской помощи. В рамках этого проекта компания выделяет до миллиона гривен на закупку медикаментов и расходы, связанные с самими поездками. Благодаря этому врачи оказывают бесплатную медицинскую помощь. За последние полгода медики неоднократно ездили в Херсон и Херсонскую область, Лиман, Бахмут, а также на другие деоккупированные территории,

– подчеркнул Михаил Шелемба, СЕО компаний "Датагруп" и Volia.

В рамках сотрудничества было организовано уже 10 выездов в населенные пункты, подвергшиеся наибольшим разрушениям. И на этом инициаторы проекта не планируют останавливаться. Узнать, в каком городе врачи-волонтеры будут оказывать бесплатную медицинскую помощь в ближайшее время, можно в фейсбуке и инстаграме благотворительного фонда Frida.