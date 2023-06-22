Зокрема, такі акції проводять на Сході та Півдні України у тих населених пунктах, що зазнали найбільших руйнувань внаслідок російської агресії, зазначає 24 Канал. Під час щомісячних виїздів мобільні бригади надають безкоштовну медичну допомогу місцевим мешканцям, які її потребують.

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Як розповів капітан місії БФ Frida Богдан Авраменко, пріоритетом для ініціаторів проєкту є ті напрямки, де зараз відсутнє медичне забезпечення.

Ми виїжджаємо тільки туди, де не вціліли медичні установи, де немає амбулаторій або навіть фельдшерсько-акушерських пунктів. Основний принцип, яким керуємось – ми повинні бути там, де найбільше потрібні,

– зазначив Богдан Авраменко.

За час співпраці між "Датагруп" та Volia і БФ Frida компанії виділили на фінансування проєкту майже 5 мільйонів гривень. Це дозволило лікарям провести близько 9 тисяч безкоштовних професійних консультацій та допомогти понад 3,5 тисячам людей, які постраждали від війни. Також медики місії везуть із собою апарати УЗД, ЕКГ, вакцини проти COVID-19 та інших захворювань, окуляри та ще безліч речей першої потреби, які роздають безкоштовно.

Спільний проєкт компаній "Датагруп" та Volia і БФ Frida: дивіться відео

"Це доволі складні почуття, які ми переживаємо як лікарі. Адже ми пропускаємо через себе емоції та переживання людей, які побачили багато жахіть на територіях, що були під окупацією, або у прифронтових містах. На жаль, можемо констатувати, що емоційна складова відіграє велику роль у розвитку захворювань наших пацієнтів", – розповів Богдан Авраменко, капітан місії БФ Frida.

Після деокупації Херсона компанії "Датагруп" та Volia максимально швидко відновлювали зв'язок для українців у цьому місті та усій області. Водночас ми зрозуміли, що людям потрібно надання медичної допомоги. У рамках цього проєкту компанія виділяє до мільйона гривень на закупівлю медикаментів та на витрати, пов'язані з самими поїздками. Завдяки цьому лікарі надають безкоштовну медичну допомогу. За останні пів року медики неодноразово їздили в Херсон та Херсонську область, у Лиман, Бахмут, а також на інші деокуповані території,

– наголосив Михайло Шелемба, СЕО компаній "Датагруп" та Volia.

У рамках співпраці було організовано вже 10 виїздів у населені пункти, що зазнали найбільших руйнувань. І на цьому ініціатори проєкту не планують зупинятись. Дізнатись, у якому місті лікарі-волонтери надаватимуть безкоштовну медичну допомогу найближчим часом, можна у фейсбуці та інстаграмі благодійного фонду Frida.