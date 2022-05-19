"Давайте обменяем ваш Марсель на наш Севастополь": политолог резко упрекнул Макрона
Владимир Зеленский рассказал, что Эммануэль Макрон предлагал Украине частично уступить свой суверенитет, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину. Это свидетельствует о политике двойных стандартов и цинизме.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Однако хорошо, что о таких заявлениях становится известно широкой публике.
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"Когда был минский процесс, то не такими ли позициями руководствовались Франция и Германия? Торговать с Россией ценой суверенитета и государственной целостности Украины", – отметил политолог.
По словам Антонюка, теперь, зная о такой риторике, украинская сторона должна учитывать этот аспект, потому что он резко измениться не сможет. В то же время мы должны также на них давить.
Если Макрон говорит о территориальной целостности, мы можем предложить: обменяем ваш Марсель на наш Севастополь. Вот выйдите к французскому народу и скажите, что, чтобы прекратить войну, делаем таким образом и Черноморский флот будет находиться у побережья Марселя. Я хочу взглянуть на реакцию Макрона. Мне кажется, он должен согласиться на такое предложение.
Что известно о заявлении Макрона
- Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине частично уступить свой суверенитет, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину.
- По словам украинского президента, со стороны тех или иных лидеров такие предложения не очень корректны. Украина не готова "что-то кому хранить" и терять за это свои территории.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Владимира Путина никто не провоцировал на войну против Украины, поэтому он должен сам искать способы "сохранить лицо".
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что кроме Макрона Украине предлагали пойти на территориальные уступки Кремлю и другие европейские политики.
Политолог резко упрекнул Макрона в заявлении относительно Украины: смотрите видео