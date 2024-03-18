"Антивоенный" кандидат Даванков заявил Путину о важности победы в войне с Украиной

Владимир Путин одержал уверенную победу на так называемых президентских "выборах". После этого он решил встретиться со своими соперниками. В частности, Владиславом Даванковым.

Последний во время встречи с Владимиром Путиным наговорил немало о войне против Украины. Он поддержал кремлевского диктатора. Для контекста: до этого его называли антивоенным кандидатом. Но, как мы уже отмечали, все они были техническими кандидатами, чтобы была видимость выбора для россиян.

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Призвал к победе в так называемой "СВО"

Даванков во время общения с Путиным жаловался на взрывы в Белгородской области. Заявлял, что после одной из атак он со своей командой якобы посетил Белгород в конце 2023 года. И что волонтеры его партии якобы помогали разбирать завалы, а сам он общался с родными погибших.

Как отметил Даванков, он ездил по регионам России. И что в ней "люди работают на победу, на нашу общую победу". Повторяемся, говорится об антивоенном кандидате. Он также добавил, что его фракция тоже старается делать максимум из того, что у нее получается.

Даванков в подхалимской манере начал восхвалять Путина. Мол, он был прав, когда говорил, что "у нас общая цель – победить в "специальной военной операции" и достичь устойчивого мира". Он также отмечал, что во время своей кампании заявлял, что важно "это противостояние не оставить следующим поколениям, а решить поколению нашему".

Ну и скажу честно, люди во время встреч, они искренне это говорят и так считают, что таким человеком можете быть только вы. Только вы можете решить, победить в этом противостоянии,

– добавил так называемый антивоенный кандидат.

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