У меня слезы начали обращаться, они будто прошли концлагерь, – "Химик" о состоянии товарищей

Защитник Мариуполя Давид "Химик" Касаткин рассказал, что был шокирован, когда увидел, в каком состоянии вернулись из плена его собратья. Они будто прошли концлагерь.

"Химик" говорит, что он находился в нормальных условиях, его кормили. Об этом он рассказал в прямом эфире блоггера Игоря Лаченкова, передает 24 канал.

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Когда увидел ребят, у меня начали слезы наворачиваться,

– рассказал Касаткин.

Он добавил, что бойцы были настолько худыми, будто прошли концлагерь.

Напомним, Касаткин просил украинцев не называть его героем. По его словам, он "всего лишь" выполнял свои функции военнослужащего с соответствующей должностью. "Химик" подчеркнул, что герои погибли в Мариуполе.

Кроме того, он призвал граждан больше напоминать о его собратьях, еще оставшихся в плену у россиян. Это нужно делать, пока те не вернутся.

Что известно о возвращении защитников "Азовстали"

Вечером 21 сентября в Украину из российского плена вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали".

Обменяли также пятерых командиров, до конца войны они будут находиться в Турции.

Около 200 защитников обменялись на медведчука. За командиров России отдали 55 предателей Украины.

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