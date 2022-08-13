Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. По его словам, они могут принять пакетное решение о запрете выдачи виз россиянам.

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Запрет въезда россиянам

Николай Давидюк объяснил, что сейчас мы идем по минимальному сценарию, когда граждане страны-агрессора не имеют возможности въехать в определенные страны. Однако эти отдельные государства могут создать коалицию по запрету им въезда.

Так, такие страны как Германия и Венгрия могут выступить против такого запрета, объясняя, что это "война путина, а не россиян". По его мнению, если решение примет весь Евросоюз, кроме двух стран это прекрасный результат.

россиянам нужно сказать, что вы должны решать эту проблему также,

– подчеркнул политолог.

Давидюк эмоционально обратился к россиянам: смотрите видео

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Ждут пока Украина разберется с путиным

Он добавил, что российская оппозиция ждет, пока Украина решит их проблемы. "Давайте, разберитесь у себя с путиным, потом захватите власть в кремле, а потом нам ее передайте", – объяснил позицию россиян Николай Давидюк.

Со своим путиным разбирайтесь у себя дома. Наша задача: выгнать его из Крыма, выгнать из Донбасса, забрать наши атомные станции, заставить его заплатить деньги – репарации,

– эмоционально прокомментировал политолог.

Он посоветовал россиянам забирать вещи из своих европейских квартир и ехать в россию, если они хотят что-то изменить. 20 лет россияне говорили, что они якобы вне политики и теперь из-за их пассивности убивают сотни тысяч человек.

россияне, поддерживающие убийства, мародерство, изнасилования не имеют права находиться сегодня среди цивилизованных стран,

– подытожил Давидюк.

Политолог отметил, что решение о запрете въезда россиянам следует принимать не только на уровне Европейского Союза, но и на уровне других глобальных стран, в том числе США. Так, по его мнению, россияне могут начать разбираться со своими проблемами изнутри государства.

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Больше об изоляции россии

Эстонское правительство приняло новые правила въезда для граждан страны-агрессора. С 18 августа страна ограничивает выдачу эстонских виз россиянам и запрещает въезд в Эстонию тем гражданам россии, у которых есть выданная Эстонией виза и целью посещения страны является туризм, предпринимательство, спорт или культура.

Государственный департамент США пока не принял решение о признании россии страной-спонсором терроризма. Сенаторы от обеих партий призывают наконец это сделать.

Сейм Латвии 11 августа признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.

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