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      Давидюк дал Зеленскому несколько советов по формуле Штайнмайера

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      Политолог Николай Давидюк
      Политолог Николай Давидюк / blackseatv.com

      Чуть ли не самая главная тема, к которой приковано внимание украинцев во всех городах, – формула Штайнмайера. Напомним, что ее подписала украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Но на самом деле формула Штайнмайера до конца не известна. И сейчас разговоры идут о медийном и политическом бренде, названного по фамилии немецкого политика.

      Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк в прямом эфире 24 канала. Он дал несколько советов действующему гаранту, которые должны уберечь страну.

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      Он отметил, что сейчас украинцы должны требовать от Зеленского максимальной прозрачности.

      Его отмазка о том, что уже седьмой час и ему пора к своим детям, выглядит очень человечно. Но хватает ли этой отмазки? Наверное, что нет. Ведь у 40 миллионов украинцев есть дети, более того, у нескольких миллионов людей на оккупированных территориях тоже есть дети. Нужно говорить о суверенитете и независимости своего государства,
      – сказал Давидюк.


      План действий, озвученный президентом

      Он убежден, что если мы хотим вернуть оккупированные территории и Крыма, и Донбасса, то мы должны вести чистую, честную и прозрачную игру. Также Давидюк добавил, что Украину больше видят жертвой, поэтому будут настаивать согласиться подписать формулу.

      Нам нужна максимальная прозрачность и недоверие к Путину. Нужно быть очень циничным и прагматичным, потому что на кону не просто политический имидж, а независимость и суверенитет государства,
      – заявил политолог.

      Напоследок Давидюк посоветовал Зеленскому действовать мудро и осторожно, а также разумно использовать свой политический потенциал на благо страны, а не отдельных олигархов.

      Больше о том, что такое формула Штайнмайера – читайте здесь.
      Что украинцы знают о формуле Штайнмайера – смотрите здесь.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Новости политики Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
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