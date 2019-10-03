Давидюк дал Зеленскому несколько советов по формуле Штайнмайера

Чуть ли не самая главная тема, к которой приковано внимание украинцев во всех городах, – формула Штайнмайера. Напомним, что ее подписала украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Но на самом деле формула Штайнмайера до конца не известна. И сейчас разговоры идут о медийном и политическом бренде, названного по фамилии немецкого политика.

Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк в прямом эфире 24 канала. Он дал несколько советов действующему гаранту, которые должны уберечь страну.

Читайте также: Эксперты видят риски: все, что стоит знать о формуле Штайнмайера

Он отметил, что сейчас украинцы должны требовать от Зеленского максимальной прозрачности.

Его отмазка о том, что уже седьмой час и ему пора к своим детям, выглядит очень человечно. Но хватает ли этой отмазки? Наверное, что нет. Ведь у 40 миллионов украинцев есть дети, более того, у нескольких миллионов людей на оккупированных территориях тоже есть дети. Нужно говорить о суверенитете и независимости своего государства,

– сказал Давидюк.



План действий, озвученный президентом

Он убежден, что если мы хотим вернуть оккупированные территории и Крыма, и Донбасса, то мы должны вести чистую, честную и прозрачную игру. Также Давидюк добавил, что Украину больше видят жертвой, поэтому будут настаивать согласиться подписать формулу.

Нам нужна максимальная прозрачность и недоверие к Путину. Нужно быть очень циничным и прагматичным, потому что на кону не просто политический имидж, а независимость и суверенитет государства,

– заявил политолог.

Напоследок Давидюк посоветовал Зеленскому действовать мудро и осторожно, а также разумно использовать свой политический потенциал на благо страны, а не отдельных олигархов.

Больше о том, что такое формула Штайнмайера – читайте здесь.

Что украинцы знают о формуле Штайнмайера – смотрите здесь.