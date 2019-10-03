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      Давидюк дав Зеленському декілька порад щодо формули Штайнмаєра

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      Політолог Микола Давидюк
      Політолог Микола Давидюк / blackseatv.com

      Чи не найголовніша тема, до якої прикута увага українців у всіх містах, – формула Штайнмаєра. Нагадаємо, що її підписала українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня. Але насправді формула Штайнмаєра до кінця не відома. І зараз розмови йдуть про медійний і політичний бренд, що іменується прізвищем німецького політика.

      Таку думку висловив політолог Микола Давидюк у прямому ефірі 24 каналу. Він дав декілька порад чинному гаранту, які мають вберегти країну.

      Читайте також: Експерти вбачають ризики: все, що варто знати про формулу Штайнмаєра

      Він наголосив, що наразі українці мають вимагати від Зеленського максимальної прозорості.

      Його відмазка про те, що вже сьома година і йому пора до своїх дітей, виглядає дуже людяно. Але, чи вистачає цієї відмазки? Напевно, що ні. Бо у 40 мільйонів українців є діти, ба більше, у кількох мільйонів людей на окупованих територіях теж є діти. Потрібно говорити про суверенітет і незалежність своєї держави,
      – сказав Давидюк.


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      Він переконаний, що, якщо ми хочемо повернути окуповані території і Криму, і Донбасу, то ми повинні вести чисту, чесну і прозору гру. Також Давидюк додав, що Україну більше бачать жертвою, тому будуть наполягати погодитися підписати формулу. 

      Нам потрібна максимальна прозорість і недовіра Путіну. Потрібно бути дуже цинічним і прагматичним, бо на кону не просто політичний імідж, а незалежність і суверенітет держави,
      – заявив політолог.

      Наостанок Давидюк порадив Зеленському діяти мудро та обережно, а також розумно використовувати свій політичний потенціал на благо країни, а не окремих олігархів. 

      Більше про те, що таке формула Штайнмаєра – читайте тут.
      Що українці знають про формулу Штайнмаєра – дивіться тут.

      blog_ava
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Володимир Зеленський Окуповані території
      Джерело: 24 канал
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