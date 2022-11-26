Давим разумно, – в ВСУ рассказали о ситуации на Востоке

Погодные условия повлияли на ведение наступательных и контрнаступательных действий как ВСУ, так и вражеской армии. В районе Угледара и Бахмута на определенных участках атаки оккупантов существенно уменьшились.

Продолжается позиционная война – оккупанты нащупывают наши слабые места, а мы их. Об этом 24 каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый

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Какая ситуация на Востоке

К сожалению, в целом по фронту российские войска наступают. По словам спикера, ВСУ не копируют тактику оккупантов и не бросают штурм за штурмом личный состав.

Пока украинские военные сосредоточены на том, чтобы выбивать противника. Сильно работает артиллерия, ракетные войска, авиация и высокоточное оружие.

Мы бьем по их штабам, складам, скоплениям техники и личному составу. Ежесуточно россияне несут бешеные потери. ВСУ давят их разумно, не теряя массово личный состав,

– отмечает Чреватый.

Командование держит руку на пульсе, и небольшое отступление возможно только для того, чтобы сохранить жизнь военных, когда уже не за что держаться. Микропобеды россиян являются пирровыми, глобально они терпят неудачу. Усилия и потери – совершенно неадекватны.

Известно, что небольшая часть Купянского района остается под оккупацией, по реке Оскол проходит линия разграничения. Однако освобождать этот участок пока не выгодно. Как отмечает Чреватый, Восточный фронт характерен тем, что три области граничат с Россией. На двух из них вообще были созданы квазиреспублики, служившие плацдармом для подготовки наступления на Украину.

Когда мы соберем полноценные резервы, довооружимся мощной техникой, в первую очередь средствами поражения и штурмовых действий – займет считанные часы. Но это будет в рамках большой операции, смысла терять силы на небольшой участок сейчас нет,

– говорит спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Жмем оккупантов, работает мощная артиллерия и авиация! Подробности от Восточной группировки ВСУ: смотрите видео

Появилась информация, что россияне перебрасывают свои войска с Херсонщины в Донецкую область. Чреватый отмечает, что в настоящее время массово этого нельзя подтвердить, учитывая погодные условия и расстояние до Донбасса и Луганщины. К тому же это нужно скрывать от нас.

Наблюдаем за процессом. Когда мы увидим большое скопление врага – будем наносить удары по ним, ведь не собираемся давать возможность с комфортом разворачивать большую группировку войск против нас. Это бы нарушило всю логику войны,

– подытожил Сергей Чреватый.

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