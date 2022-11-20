Об этом 24 каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, враг несет значительные потери, что деклассифицирует российскую армию не только как вторую в мире, но и в целом как современную.

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Какие направления на Востоке атакуют россияне

Череватый отметил, что Восток Украины остается эпицентром боевых сражений. Больше всего враг пытается атаковать Бахмутское и Авдеевское направления, где сосредоточил серьезные силы и средства.

Однако, несмотря на все эти усилия, уже более 4 месяцев наши подразделения держат там оборону и не дают пройти врагу дальше. Там идет позиционная война с изгибом иногда немного в ту или иную сторону по местности,

– заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Он подчеркнул, что российские оккупанты до сих пор не могут достичь там существенного прогресса, хотя уже более 4 месяцев фактически совершают ежесуточные штурмовые действия, сопровождая все постоянным огнем ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, танковыми атаками, ударами минометов и авиации.

Что происходит сейчас в Луганской области

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что после Харьковской операции наши защитники окончательно перехватили инициативу у россиян. В общем, бегство оккупантов из Херсона – это очередное доказательство этого, если принимать во внимание Юг нашей страны.

На Востоке мы пошли после Харьковской операции на Лиманске и затем жмем их понемногу в Луганской области, перекрыли огнем трассу Р-66, заняли уже 12 населенных пунктов,

– сказал Череватый.

По его словам, там идет плановая планомерная рутинная работа, учитывая то, что войска прошли две серьезные операции, а также, учитывая наличие сил и средств и погодные условия. Воины ВСУ продолжают шаг за шагом освобождать нашу землю, делая это достаточно филигранно, максимально сохраняя наш личный состав и технику, поскольку оккупанты все-таки успели закрепиться на отдельных участках.

Мы там наносим, как и по всей линии, ежесуточные удары по врагу артиллерией и авиацией. Особенно отличает наш стиль от их того, что у нас есть высокоточные средства поражения, такие как HIMARS, как снаряды Excalibur и некоторые другие виды.

– заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Поэтому, подчеркнул он, мы стараемся точно поражать составы, штабы и большие скопления техники и личного состава противника, чтобы обладать объективным контролем и понимать, какая ситуация складывается.

Как ВСУ отвоевывают оккупированные территории Донбасса

Череватый отметил, что на Донбассе фактически остаются лишь два направления, где российские оккупанты имеют инициативу и сконцентрировали все имеющиеся у них средства поражения и пытаются прорвать нашу оборону. Это оказывает очень большое напряжение на наши подразделения, которые там находятся.

Это просто ежедневный героизм, подвиг, чтобы не дать прорвать все силы обороны. Это вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, территориальная оборона, другие роды и виды войск. Однако враг не способен это сделать и главным следствием для врага является то, что он терпит непомерные потери, как для войны XXI века,

– сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Потому что, добавил он, потери России сейчас составляют более 84 тысяч убитых оккупантов и множество уничтоженной или взятой в качестве трофея техники. После этого русскую армию уже нельзя называть не только второй в мире, но и в целом современной. Вместо этого ВСУ демонстрируют владение новыми тактиками ведения боя и действуют, максимально используя все имеющиеся силы и средства, и маневрируют ими, не давая врагу наносить по нам удары.

Какая ситуация на фронте в Украине: коротко