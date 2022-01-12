Давят на Байдена, – аналитик оценил шансы принятия статуса "НАТО-плюс" для Украины

Конгрессмены США предложили объявить Украину страной НАТО-плюс. Однако маловероятно, что законопроект будет принят.

В то же время, разговоры о вероятности соответствующего закона могут иметь позитивные последствия. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Обратите внимание В США конгрессмены-республиканцы предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", – СМИ

Шансы законопроекта невелики

"Пока это (предложение статуса "НАТО-плюс" для Украины – 24 канал) часть сложной политической борьбы между двумя партиями в США. Республиканцы раскручивают украинскую тему, чтобы давить на Байдена", – сказал Александр Краев.

В то же время эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" считает, что у законопроекта о статусе "НАТО-плюс" небольшие шансы.

То, что такая тема поднимается – перспективная вещь, если мы сможем это использовать и раскрутить не только в США, но и на уровне отношений с Брюсселем. Но это наша инициатива. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Краев о вероятном статусе "НАТО-плюс" для Украины: смотрите видео

Статус "НАТО-плюс" для Украины: коротко