Водночас розмови про ймовірність відповідного закону можуть мати позитивні наслідки. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Шанси законопроєкту невеликі

"Наразі це (пропозиція статусу "НАТО-плюс" для України – 24 канал) частина складної політичної боротьби між двома партіями у США. Республіканці розкручують українську тему, аби тиснути на Байдена", – сказав Олександр Краєв.

Водночас експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" вважає, що у законопроєкту щодо статусу "НАТО-плюс" – невеликі шанси.

Те, що така тема піднімається – перспективна річ, якщо ми це зможемо використати і розкрутити не тільки у США, а на рівні відносин з Брюсселем. Але це наша ініціатива. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Краєв про ймовірність статусу "НАТО-плюс" для України: дивіться відео

Статус "НАТО-плюс" для України: коротко