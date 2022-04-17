Давление будет увеличиваться, – политолог объяснил, зачем оккупантам сейчас Мариуполь

Перед полномасштабным вторжением в Украину Россия планировала, что символом "победы" для нее станет "взятие" Киева. Однако у российской армии ничего не получилось, так что теперь до 9 мая они планируют захватить хотя бы Мариуполь.

Об этом заявил российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин в эфире 24 канала.

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По его словам, Мариуполь имеет большое стратегическое значение для россиян. Там есть порт и мощный инфраструктурный узел.

Однако в России понимают, что выгнать украинских защитников из хорошо укрепленного района технически тяжело, поэтому, скорее всего, оккупанты будут пытаться поддерживать осаду города.

Думаю, они будут наращивать там давление, чтобы потом можно было снять войска с Мариуполя и подвинуть их на встречу удара с Харьковского направления,

– отметил политолог.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская сторона делает все возможное и даже невозможное для сохранения жизни личного состава и мирных жителей в Мариуполе.