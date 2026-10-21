"Выдавить капитуляцию": политолог объяснил, почему США вновь оказывают давление на Украину
Политолог Виктор Таран рассказал об очередных попытках США добиться мира путем принуждения более слабой стороны вместо России. По его словам, Вашингтон фактически склоняет Киев к капитуляции и не осознает истинных намерений Кремля.
В эфире 24 Канала эксперт отметил, что визиты американских чиновников и их инициативы не принесут результата.
Настоящие планы Кремля
В Вашингтоне по-прежнему считают, что конфликт идет лишь за несколько километров донецкой земли. Однако реальные намерения врага гораздо масштабнее.
Виктор Таран подчеркнул, что российское руководство стремится к гораздо большему, чем просто оккупация отдельных регионов Украины.
Россия хочет уничтожить украинское государство как институт и украинскую нацию как геополитический субъект. И России нужен не только Донбасс,
– подчеркнул политолог.
Он отметил, что кремлевские ультиматумы о выводе украинских войск из 4 областей являются лишь отправной точкой. В дальнейшем Москва будет стремиться навязать демилитаризацию, так называемую денацификацию и возвращение подконтрольных сил в украинский политикум, на что Киев ни при каких обстоятельствах не пойдет.
Единственный язык, который понимает Москва
По мнению аналитика, заставить агрессора учитывать международное право может исключительно сила. Эффективными шагами к миру являются регулярные удары по вражеским нефтеперерабатывающим предприятиям, дата-центрам и критической инфраструктуре в тылу врага.
Если Украина прекратит борьбу под внешним давлением сейчас, это грозит повторением национальной катастрофы столетней давности и окончательной ликвидацией государственности.
Ранее военный аналитик объяснял, что экономические уступки и попытки задобрить Кремль не заставят Россию пойти на мир, поскольку любое отступление Москва расценивает исключительно как слабость Запада. Целью российского диктатора является не улучшение экономического положения своей страны, а уничтожение украинской государственности и пересмотр мирового порядка безопасности.
Что на данный момент известно о мирных переговорах
Напомним, что 21 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. Встреча прошла на фоне дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины.
Перед этим в Осло состоялись переговоры с участием украинской, американской и европейских делегаций, на которых поднимались вопросы, связанные с безопасностью Украины:
- план процветания после войны;
- вопросы, касающиеся территорий;
- вопросы, касающиеся санкций.