"Последний приступ миротворчества": политолог сказал, почему давление Трампа скоро ослабнет

Сценарии кулуарных договоренностей по Украине без ее участия – это выдуманная политическая фантастика. Политолог Петр Олещук подчеркнул, что попытка Дональда Трампа нахрапом заставить Киев пойти на уступки быстро исчерпает себя.

В эфире 24 Канала Петр Олещук прокомментировал публикации в издании The Atlantic о возможных сценариях завершения войны.

Почему миротворческие инициативы Трампа терпят неудачу

По его словам, разговоры о тайных встречах лидеров США, Китая и России без учета позиции Украины не имеют под собой оснований. Пекин не заинтересован в равноправных переговорах с Москвой, ведь рассматривает ее лишь как своего сателлита.

Эксперт убежден, что сейчас происходит последний штурм "трамповской" миротворческой политики в российско-украинской войне. Попытка оказать давление на Киев и заставить его пойти на невыгодные уступки носит краткосрочный характер и не будет иметь долгосрочных ресурсов.

У меня есть ощущение, что мы сейчас наблюдаем последний приступ "трамповского" миротворчества. Это его последняя попытка нахрапом принудить Украину к чему-то. Если она провалится, у него больше не будет ни особого влияния, ни времени, ни ресурсов, чтобы этим заниматься,

– говорит политический эксперт.

Роль Конгресса и новые задачи для украинской дипломатии

После выборов в Конгресс США американский политик будет вынужден полностью переключиться на внутреннюю повестку дня. Речь идет о борьбе с оппозицией, разрешении внутриполитических споров и противостоянии в Вашингтоне.

В связи с этим Украине необходимо переориентировать свою дипломатическую работу на прямое взаимодействие с американским парламентом. Именно Конгресс является единственным распорядителем государственных средств в США. Для защиты собственных интересов Киеву важно налаживать контакты с конгрессменами и формировать устойчивое двухпартийное большинство.

Ранее политолог объяснял, что американский политик действует нахрапом и отступает перед препятствиями. Также эксперт отмечал, что после выборов в США для Белого дома могут начаться проблемы.